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Снятие ломки
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Самый опасный вид наркомании
УБОД
от 8 500 руб.
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Лечение алкогольной
зависимости
от 20 000 руб.
Лучшие центры нашего региона
Детоксикация от алкоголя
от 3 500 руб.
Лечение в клинике
Вывод из запоя
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О СТАЦИОНАРЕ
Наркологическая клиника в Москве и Московской области «Академия Детокса»
Лучшая наркологическая клиника в Москве и Московской области «Академия Детокса» является современным медицинским центром наркологии. Все наши пациенты в полной мере получают широкий перечень качественных услуг по лечению и получению помощи в прохождении хорошей реабилитационной программы для избавления от опасного пристрастия к наркотическим веществам, алкогольной продукции или прочему. Опытные врачи-наркологи с многолетним опытом работы и положительными отзывами об осуществляемой деятельности готовы устранить опасную тягу, выявить причины её появления.
Персонал Московской наркологической клиники тщательным образом подбирается и включает в себя ведущих специалистов в области наркологии, психологии, реабилитологии и прочего. В своей работе с пациентами они применяют только современные методы воздействия, а также используют передовое и высококачественное оборудование.
На сайте нашей недорогой наркологической клиники можно ознакомиться с наличием необходимых сертификатов, лицензий и разрешений на осуществление работы с зависимыми пациентами.
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Стоимость лечения зависимостей в Москве и Московской области
Частная наркологическая клиника в Москве «Академия Детокса» предоставляет для своих пациентов широкий перечень качественных услуг по доступным ценам. Составляются для каждого больного цены в индивидуальном порядке. При уточнении стоимости обязательно принимается во внимание самочувствие пациента, стадия развития недуга, выбранные услуги и прочие особенности.
У нас в стационаре вы получите следующие услуги по низкой стоимости
- Лечение наркомании. Борьба с пристрастием к наркотикам с применением медикаментозной и психологической терапии.
- Лечение алкоголизма. Избавление от неконтролируемой тяги к пьянству с помощью эффективных методов и технологий.
- Реабилитация наркозависимых. Программа восстановления после излечения от тяги к наркотикам для возвращения в общество и ведение нормальной жизни.
- Вывод из запоя на дому. Мера отрезвления при длительном и бесконтрольном пьянстве с помощью использования специализированной внутривенной капельницы.
- Вызов нарколога на дом. Вызов опытного доктора на дом по номеру телефона наркоклиники в Москве для получения срочной наркологической помощи.
- Кодирование от алкоголизма. Процедура устранения тяги к пьянству на определённый срок с помощью эффективных методов в максимально короткие сроки.
Круглосуточная наркологическая клиника в Москве и Московской области
По адресу платной наркологической клиники в Москве вы сможете в полной мере получить все необходимые сведения по поводу наших услуг и условий размещения пациентов в комфортном и безопасном стационаре. Мы готовы предоставлять свои услуги для всех пациентов вне зависимости от стадии развития пристрастия и его особенностей. При этом все клиенты находятся под круглосуточным присмотром опытных специалистов, что исключает вероятность возможного срыва во время терапии.
А также мы готовы предоставлять услуги выездного характера. Опытный нарколог готов в любой момент приехать к больному на дом и оказать необходимую помощь. Для этого вам необходимо оставить электронную заявку на нашем официальном сайте или с помощью звонка на круглосуточную горячую линию. А также при необходимости мы готовы применят метод интервенции. Его главная задача заключается в формировании мотивации и желания у больного принимать помощь специалистов.
Анонимная наркологическая частная клиника «Академия Детокса»
В безопасных и комфортных условиях стационара нашей наркоклиники «Академия Детокса» все пациенты могут получить широкий спектр профессиональных услуг по борьбе с зависимостями и расстройствами психики. В каждом случае мы проводим тщательное обследование и персонально составляем оптимальный план лечения с последующим курсом эффективной реабилитации. Все наши клиенты круглосуточно находятся под присмотром команды квалифицированных специалистов во время осуществления терапии или же получают профессиональную помощь у себя дома в привычной обстановке.
Современная наркологическая клиника в Москве и Московской области «Академия Детокса» представляет собой современное и надёжное учреждение для комфортного и безопасного излечения пациентов от любых форм зависимостей и психических отклонений для возвращения к здоровой и счастливой жизни.
Лицензии
Врачи нашей клиники
Крылов Игорь Владимирович
Заведующий наркологическим
отделением.
Самойлов Константин Олегович
Заведующий психиатрическим
отделением.
Шубин Игорь Владимирович
Врач нарколог,
реаниматолог,
токсиколог.
Маркова Елена Викторовна
Врач нарколог,
психиатр,
психолог.
Баринова Оксана Олеговна
Главная медсестра
наркологической
клиники.
Цены на услуги клиники
|Выезд нарколога на дом и первичная консультация
|от 1500 ₽
|Одинарная капельница от запоя
|от 2000 ₽
|Двойная капельница
|от 3000 ₽
|Детоксикация от алкоголя
|от 3500 ₽
|Вывод из запоя на дому
|от 3500 ₽
|Амбулаторный вывод из запоя
|от 2400 ₽
|Вывод из запоя в стационаре клиники
|от 4000 ₽
|Вывод из запоя+кодирование от алкоголизма
|от 5000 ₽
|Экстренное вытрезвление на дому
|от 2600 ₽
|Устранение синдрома похмелья
|от 3000 ₽
|Очистительная терапия при отравлении алкоголем
|от 3700 ₽
|Палата "Эконом"
|от 1700 ₽
|Палата "Комфорт"
|от 2200 ₽
|Палата "VIP"
|от 3300 ₽
|Реабилитация от алкоголизма с гарантией (цена за мес.)
|от 25000 ₽
|Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 1 год
|от 4000 ₽
|Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 2 года
|от 5000 ₽
|Кодирование методом Назарлиева (провокация)
|от 6000 ₽
|Эриксоновский гипноз
|от 5000 ₽
|Первичная консультация психотерапевта
|БЕСПЛАТНО
|Составление комплексного плана реабилитации
|БЕСПЛАТНО
|Групповой курс психотерапии
|Включено в стоимость курса
|Сеанс индивидуальной психотерапии
|Включено в стоимость курса
|Реабилитация наркозависимых в центре (палата Эконом)
|от 20000 ₽
|Реабилитация наркозависимых в центре (палата Комфорт)
|от 30000 ₽
|Реабилитация наркозависимых в центре (палата VIP )
|от 40000 ₽
|Работа с созависимыми родственниками пациентов
|БЕСПЛАТНО
|Юридическая поддержка пациентов и родственников
|БЕСПЛАТНО
|Помощь в трудоустройстве бывших зависимых
|БЕСПЛАТНО
|Снятие ломки наркозависимого на дому
|от 3500 ₽
|Снятие наркологической ломки в стационаре
|от 4000 ₽
|Детоксикация от наркотического отравления
|от 4000 ₽
|Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОД
|от 8500 ₽
|Комбинированная детоксикация организма
|от 6000 ₽
|Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 1 год
|от 4000 ₽
|Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 2 года
|от 5000 ₽
|Кодирование методом Назарлиева (провокация)
|от 6000 ₽
|Эриксоновский гипноз
|от 5000 ₽
|Блок от алкоголизма одиночный
|от 3000 ₽
|Двойной блок (гарантия от 2 лет)
|от 4500 ₽
|Кодирование от алкоголизма препаратом «Торпедо»
|от 3900 ₽
|Кодирование от алкоголизма препаратом «Algominal» («Алгоминал») на 6 месяцев
|от 5000 ₽
|Кодирование от алкоголизма препаратами Algominal («Алгоминал»)
Acvilong («Аквилонг») и SIT («СИТ») на 12 месяцев
|от 6600 ₽
|Кодирование препаратом "Аквилонг" (ACVILONG)
|от 4000 ₽
|Инъекция препарата «Эспераль» на 6 месяцев
|от 4500 ₽
|Инъекция препарата «Эспераль» на 12 месяцев
|от 7000 ₽
|Внутривенное кодирование препаратом «Вивитрол» на основе Налтрексона
|от 12000 ₽
|Внутримышечное введение препарата «Тетлонг-250» (на 3 месяца)
|от 4500 ₽
|Внутримышечное введение препарата «Дифульсирам»
|от 6500 ₽
|Внутримышечное введение препарата «Эспераль» на 6 месяцев
|от 4500 ₽
|Внутримышечное введение препарата «Эспераль» на 1 год
|от 7000 ₽
|Внутримышечное введение препарата «Эспераль» на 2 года
|от 12000 ₽
|Имплантация «Налтрексон»
|от 12000 ₽
|Имплантация «Продетоксон»
|от 20000 ₽
|Лазерное кодирование от алкоголизма / кодировка лазером
|от 5000 ₽
|«Химический блок» от алкоголизма ( на 6 месяцев)
|от 3000 ₽
|«Химический блок» от алкоголизма ( на 12 месяцев)
|от 4200 ₽
|Гипноз и психотерапевтическая блок на спиртное
|от 5500 ₽
|3 месяца (Налтрексон, США)
|от 25000 ₽
|6 месяцев (Налтрексон, США)
|от 30000 ₽
|8 месяцев (Налтрексон, Швеция)
|от 38000 ₽
|12 месяцев (Налтрексон, США)
|от 45000 ₽
|18 месяцев (Налтрексон, Швеция)
|от 55000 ₽
|Раскодирование (деактивация или удаление препарата)
|от 1500 ₽
|Удаление имплантата «Эспераль»
|от 1500 ₽
|Удаление имплантата «Дисульфирам»
|от 2000 ₽
|Выезд команды интервенции (мотивация пройти лечение)
|от 3000 ₽
|Кардиопротекторная терапия
|от 1400 ₽
|Цитопротекторная терапия
|от 2000 ₽
|Нейропротекторная терапия
|от 1500 ₽
|Ксенонотерапия (цена за литр)
|от 1600 ₽
|Лазерная терапия
|от 3500 ₽
|Плазмаферез
|от 7000 ₽
|Метаболическая терапия восстановления
|от 7000 ₽
|Гепатопротекторы для работы печени
|от 1200 ₽
|Гепатопротекторы (6 капельниц)
|от 3400 ₽
|Ноотропы - терапия для нервной и мозговой системы
|от 1400 ₽
|Иглорефлексотерапия в клинике
|от 2000 ₽
Отзывы клиентов
Я многие годы принимал спиртное. Иногда это было каждый день, иногда по праздникам или выходным. Но в последние несколько месяцев были трудности с работой, большая загруженность и я стал пить чаще и больше. В итоге я стал понимать, что я становлюсь зависимым и уже не представляю отдых перед сном без спиртного. Не стал ждать, пока жизнь пойдёт вниз и записался к специалистам частной клиники лечения зависимостей «Академия детокса» в Москве. Доктор назначил мне день, я приехал в указанное время. Написал расписку о том, что не стану иметь претензий к докторам при ухудшении самочувствия, если выпью. Но уже больше года вообще ничего не пью и совершенно не хочется это менять.
В нашей случилось горе — мой младший племянник, достигнув совершеннолетия, стал алкозависимым. С этой проблемой мы и обратились к наркологам частной клиники Москвы «Академия детокса». Провели с ним серьёзную беседу и уговорили его пройти кодирование. Записались к специалистам, врач побеседовал и назначил день совершения кодировки, а также указал обязательное правило не пить перед процедурой. Затем он приехал в назначенный день к специалисту и уже почти целый год больше не пьёт ни капли спиртного. Его жизнь наладилась, нашёл любимое дело и всецело увлёкся программированием, а также в его жизни появилась любовь и дело идёт к свадьбе. Спасибо вам большое.
Совсем недавно в моей жизни была сплошная чёрная полоса. У меня была сильнейшая и неконтролируемая тяга к алкогольной продукции. При этом я отрицал свою зависимость, ругался со всеми родными и не хотел ничего менять. Совсем скоро у меня начались серьёзные проблемы в работе, семье, личных взаимоотношениях. Я стал пропадать в запоях. Поначалу они длились несколько дней, но с каждым разом длительность нарастала. Последний мой запой проходил в беспамятстве, я пришёл в себя только, когда над моей кроватью стоял врач и устанавливал мне капельницу. И после отрезвления и разговоров с наркологом я действительно осознал всю серьёзность своей проблемы и к чему она меня привела. Спасибо докторам центра «Академия детокса» за моё спасение.
В нашей семье пару лет назад умерла мама. А папа её сильно любил, всю жизнь был с ней. После маминой смерти отец стал совсем опустошённый, замыкался в себе и пристрастился к алкогольной продукции. Его пьянству просто не было конца, он так забывался и чувствовал себя лучше. И вскоре у него стали появляться запои, интенсивность которых росла с каждым днём. При одном из них папе стал критично плохо и мы срочно вызвали нарколога в частном наркологическом центре «Академия детокса». Доктор сразу же приехал и помог папе встать на ноги, отрезветь с помощью специальной капельницы. А после этого удалось уговорить его пройти лечение и справиться со своим недугом. Сейчас он ведёт здоровый образ жизни. Спасибо вам.
Проблема алкоголизма поразила мою семью несколько лет назад. Младший брат пристрастился к бутылке, поначалу мы не придавали данной проблеме важности. Ну гулянки, клубы, компании у всех бывают. Но в итоге пьянки стали ежедневными, стал где-то пропадать. Во время очередного покоя ссоры не приводили ни к какому результату и мы были вынуждены вызвать профессионального нарколога на дом. Нашли хорошую клинику «Академия детокса» в Москве. Специалист приехал, поговорил с нами и братом, провёл его осмотр и после этого установил капельницу с лекарствами. В итоге брат протрезвел и врач с ним очень долго беседовал о вреде алкоголя для его молодого организма. Брат прислушался, перестал пить, а мы счастливы за него.